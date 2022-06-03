Карпин резко отреагировал на информацию о том, что он может возглавить «Динамо»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что он готов возглавить «Динамо».

«Эта информация вообще не соответствует действительности. Мягко говоря, это грязная жёсткая ложь. Ни один человек в мире со мной по поводу «Динамо» не связывался», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

«Чемпионат» сообщил, что 53-летний специалист готов перейти к бело-голубым, если спортивным директором клуба станет Алексей Рыскин.

Напомним, что Рыскин является спортивным директором ростовского клуба.

В сезоне-2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» под руководством Карпина занял девятое место в таблице турнира.

Ранее сообщалось, что Сандро Шварц возглавил берлинскую «Герту».