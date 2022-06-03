Навка отреагировала на введение санкций Евросоюза против неё

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала попадание в санкционный список Европейского союза.

«У меня никогда не было шоу в Европе», — цитирует Навку «Матч ТВ».

3 июня олимпийские чемпионки по художественной гимнастике Алина Кабаева и по фигурному катанию Татьяна Навка подпали под санкции Европейского союза.

В список, помимо Кабаевой и Навки, попали 18 юридических лиц и 65 физических, а также дети пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова — Елизавета и Николай.

Ранее Навка заявила, что фигуристка Алина Загитова может стать депутатом.