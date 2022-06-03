Олимпийские чемпионки Кабаева и Навка попали в санкционный список Евросоюза

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Олимпийские чемпионки по художественной гимнастике Алина Кабаева и по фигурному катанию Татьяна Навка подпали под санкции Европейского союза.
Олимпийские чемпионки Кабаева и Навка попали в санкционный список Евросоюза
  • РИА Новости

В список, помимо Кабаевой и Навки, попали 18 юридических лиц и 65 физических, а также дети пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова — Елизавета и Николай.

Кабаева победила на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году, она также является девятикратной чемпионкой мира.

Навка выступала в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым. Российский дуэт выиграл золотую медаль на Олимпиаде-2006 в Турине. 

Ранее Навка заявила, что фигуристка Алина Загитова может стать депутатом.

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