Олимпийские чемпионки Кабаева и Навка попали в санкционный список Евросоюза
- РИА Новости
В список, помимо Кабаевой и Навки, попали 18 юридических лиц и 65 физических, а также дети пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова — Елизавета и Николай.
Кабаева победила на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году, она также является девятикратной чемпионкой мира.
Навка выступала в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым. Российский дуэт выиграл золотую медаль на Олимпиаде-2006 в Турине.
Ранее Навка заявила, что фигуристка Алина Загитова может стать депутатом.