Мостовой не считает Карпина достойной заменой Шварцу в «Динамо»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможный интерес «Динамо» к главному тренеру сборной России и «Ростова» Валерию Карпину.

«Достойная замена Шварцу? Я бы не стал так рассматривать. Что здесь достойного? «Ростов» — девятое-десятое место, Шварц — третье. Да, составы разные. «Динамо» может найти другого», — цитирует Мостового «Чемпионат».

В сезоне-2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» под руководством Карпина занял девятое место в таблице турнира, набрав 38 очков. «Динамо» под руководством Сандро Шварца завоевало бронзовые медали чемпионата.

Ранее Вячесла Колосков заявил, что Карпин находится на своём месте в «Ростове».