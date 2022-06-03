Мостовой не считает Карпина достойной заменой Шварцу в «Динамо»

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможный интерес «Динамо» к главному тренеру сборной России и «Ростова» Валерию Карпину.
Мостовой не считает Карпина достойной заменой Шварцу в «Динамо»
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«Достойная замена Шварцу? Я бы не стал так рассматривать. Что здесь достойного? «Ростов» — девятое-десятое место, Шварц — третье. Да, составы разные. «Динамо» может найти другого», — цитирует Мостового «Чемпионат».

В сезоне-2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» под руководством Карпина занял девятое место в таблице турнира, набрав 38 очков. «Динамо» под руководством Сандро Шварца завоевало бронзовые медали чемпионата.

Ранее Вячесла Колосков заявил, что Карпин находится на своём месте в «Ростове».

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