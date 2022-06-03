Колосков считает, что Карпин находится на своём месте в «Ростове»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об информации, что «Динамо» рассматривает кандидатуру тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина на пост наставника команды.

«Я бы не хотел, чтобы Карпин шёл в «Динамо». Он находится на своём месте в «Ростове». У него там есть все необходимые условия для того, чтобы подготовить хорошую команду, футболистов воспитать», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что Карпин наладил работу в академии «Ростова» и у него есть понимание работы с руководством клуба.

В сезоне-2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» под руководством Карпина занял девятое место в таблице турнира, набрав 38 очков. «Зенит» досрочно оформил чемпионство в РПЛ за три тура до окончания турнира (61 очко). Победа в чемпионате России является четвёртой подряд для подопечных Сергея Семака.

Ранее российский тренер Сергей Силкин прокомментировал информацию о возможном назначении Карпина в «Динамо».