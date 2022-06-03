Олимпийский чемпион по вольной борьбе Рамонов завершил карьеру
- РИА Новости
«Я не буду участвовать в чемпионате России, я уже завершил спортивную карьеру. Пока не могу ответить на вопрос, чем буду заниматься в дальнейшем. Хочу найти какое-то занятие, которое будет мне интересно», — цитирует Рамонова РИА Новости.
Рамонов взял золото на Олимпиаде в Рио в весовой категории до 65 килограммов. Российский борец также является чемпионом мира 2014 года, бронзовым призером мирового первенства — 2015 и победителем чемпионатов России 2014 и 2016 годов.
Ранее олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков задумывался о переходе в ММА.