Олимпийский чемпион по вольной борьбе Рамонов завершил карьеру

Победитель Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе 31-летний Сослан Рамонов сообщил, что принял решение завершить спортивную карьеру.

«Я не буду участвовать в чемпионате России, я уже завершил спортивную карьеру. Пока не могу ответить на вопрос, чем буду заниматься в дальнейшем. Хочу найти какое-то занятие, которое будет мне интересно», — цитирует Рамонова РИА Новости.

Рамонов взял золото на Олимпиаде в Рио в весовой категории до 65 килограммов. Российский борец также является чемпионом мира 2014 года, бронзовым призером мирового первенства — 2015 и победителем чемпионатов России 2014 и 2016 годов.

Ранее олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков задумывался о переходе в ММА.