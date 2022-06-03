Олимпийский чемпион по вольной борьбе Рамонов завершил карьеру

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Победитель Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе 31-летний Сослан Рамонов сообщил, что принял решение завершить спортивную карьеру.
Олимпийский чемпион по вольной борьбе Рамонов завершил карьеру
  • РИА Новости

«Я не буду участвовать в чемпионате России, я уже завершил спортивную карьеру. Пока не могу ответить на вопрос, чем буду заниматься в дальнейшем. Хочу найти какое-то занятие, которое будет мне интересно», — цитирует Рамонова РИА Новости.

Рамонов взял золото на Олимпиаде в Рио в весовой категории до 65 килограммов. Российский борец также является чемпионом мира 2014 года, бронзовым призером мирового первенства — 2015 и победителем чемпионатов России 2014 и 2016 годов.

Ранее олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков задумывался о переходе в ММА.

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