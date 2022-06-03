Агент Фассона сообщил о переговорах с «Локомотивом»

Футбольный агент Илдемир Лопес, представляющий интересы центрального защитника «Атлетико Паранаэнсе» Лукаса Фассона, прокомментировал информацию, что футболист может продолжить карьеру в «Локомотиве».

«Да, от «Локомотива» большой интерес. Ведутся переговоры», — цитирует Лопеса Sport24.

Фассон играет за «Атлетико Паранаэнсе» с 2021 года. В нынешнем сезоне он провёл 20 матчей за команду и не отличился результативными действиями.

«Локомотив» (48 очков) занял по итогам Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22 шестое место.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение, что Борис Ротенберг после завершения спортивной карьеры может стать успешным футбольным руководителем.