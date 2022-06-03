Надаль планирует сыграть на «Ролан Гаррос» в 2023 году

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что планирует выступить на Открытом чемпионате Франции в 2023 году.

«Я уверен, я верю, что смогу вернуться. Я принимаю вещи такими, какие они есть. У меня нет никаких планов на то, чтобы это выглядело как прощание. Я намерен вернуться на «Ролан Гаррос» в следующем году», — приводит слова Надаля Eurosport.

Он также сказал, что продолжает работать, чтобы решить проблему с травмой ноги.

Напомним, что Надалю диагностировали некроз ладьевидной кости стопы. После Открытого чемпионата Франции испанец должен выдержать паузу в несколько месяцев.

В полуфинальных матчах встретятся: Рафаэль Надаль — Александр Зверев и Каспер Рууд — Мариан Чилич. Обе игры пройдут 3 июня.

Ранее сообщалось, что Надаль может пропустить Открытый чемпионат Великобритании — 2022 из-за травмы.