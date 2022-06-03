Надаль планирует сыграть на «Ролан Гаррос» в 2023 году

Короткая ссылка
Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что планирует выступить на Открытом чемпионате Франции в 2023 году.
Надаль планирует сыграть на «Ролан Гаррос» в 2023 году
  • AP

«Я уверен, я верю, что смогу вернуться. Я принимаю вещи такими, какие они есть. У меня нет никаких планов на то, чтобы это выглядело как прощание. Я намерен вернуться на «Ролан Гаррос» в следующем году», — приводит слова Надаля Eurosport.

Он также сказал, что продолжает работать, чтобы решить проблему с травмой ноги. 

Напомним, что Надалю диагностировали некроз ладьевидной кости стопы. После Открытого чемпионата Франции испанец должен выдержать паузу в несколько месяцев.

В полуфинальных матчах встретятся: Рафаэль Надаль — Александр Зверев и Каспер Рууд — Мариан Чилич. Обе игры пройдут 3 июня.

Ранее сообщалось, что Надаль может пропустить Открытый чемпионат Великобритании — 2022 из-за травмы.

 

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить