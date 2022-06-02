Надаль рискует пропустить Уимблдон из-за травмы, обострившейся на «Ролан Гаррос»

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль может пропустить Открытый чемпионат Великобритании — 2022 из-за травмы.
Надаль рискует пропустить Уимблдон из-за травмы, обострившейся на «Ролан Гаррос»
  • Gettyimages.ru

«Это серьёзная, хроническая травма, но, я думаю, он сможет вести нормальную жизнь после завершения карьеры», — заявил член команды теннисиста Марк Лопес. 

Диагноз Надаля — некроз ладьевидной кости стопы. После Открытого чемпионата Франции испанец должен выдержать паузу в несколько месяцев. Уимблдон пройдёт с 27 июня по 10 июля.

Напомним, что Надаль в полуфинале «Ролан Гаррос» сыграет с немцем Александром Зверевым.

Ранее Евгений Кафельников назвал теннисиста, который может помешать Надалю выиграть «Ролан Гаррос».

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