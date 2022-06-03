Тарпищев рассказал кого считает фаворитом на «Ролан Гаррос»

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о том, кто является главным фаворитом Открытого чемпионата Франции — 2022.

«Сейчас всё будет решать степень усталости. Кто будет свежее, у того и будет преимущество. Нужно увидеть, кто и как восстановится ближе к финалу. Я верю, что турнир выиграет либо Александр Зверев, либо Рафаэль Надаль», — приводит слова Тарпищева «РБК Спорт».

Он также отметил, что если Зверев и Надаль сыграют пять сетов в полуфинале, то сложно предсказать, в каком состоянии победитель подойдёт к финалу, однако они всё равно остаются фаворитами турнира.

В полуфинальных матчах встретятся: Надаль — Зверев и Каспер Рууд — Мариан Чилич. Обе игры пройдут 3 июня.

Ранее Тарпищев прокомментировал поражение Андрея Рублёва от Чилича в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 2022.