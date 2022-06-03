Тарпищев рассказал кого считает фаворитом на «Ролан Гаррос»

Короткая ссылка
Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о том, кто является главным фаворитом Открытого чемпионата Франции — 2022.
Тарпищев рассказал кого считает фаворитом на «Ролан Гаррос»
  • РИА Новости

«Сейчас всё будет решать степень усталости. Кто будет свежее, у того и будет преимущество. Нужно увидеть, кто и как восстановится ближе к финалу. Я верю, что турнир выиграет либо Александр Зверев, либо Рафаэль Надаль», — приводит слова Тарпищева «РБК Спорт».

Он также отметил, что если Зверев и Надаль сыграют пять сетов в полуфинале, то сложно предсказать, в каком состоянии победитель подойдёт к финалу, однако они всё равно остаются фаворитами турнира.

В полуфинальных матчах встретятся: Надаль — Зверев и Каспер Рууд — Мариан Чилич. Обе игры пройдут 3 июня.

Ранее Тарпищев прокомментировал поражение Андрея Рублёва от Чилича в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить