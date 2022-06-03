Тарпищев: Рублёву в матче с Чиличем нужно было играть более осмысленно

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Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублёва от хорвата Марина Чилича в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 2022.
Тарпищев: Рублёву в матче с Чиличем нужно было играть более осмысленно
  • AP
  • © Jean-Francois Badias

«Андрею не хватало более разумных действий на корте. Нужно было создать больше вариаций, но он играл в одном стиле, поэтому получились такие эмоциональные качели. Нужно было играть более осмысленно, но Рублёву не хватило вариативности», — приводит слова Тарпищева «РБК Спорт».

В матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» Рублёв в тай-брейке уступил Чиличу. В полуфинале хорватский теннисист сыграет с Каспером Руудом (Норвегия).

Напомним, что Чилич в 1/8 финала турнира выбил вторую ракетку мира Даниила Медведева.

Ранее олимпийский чемпион Евгений Кафельников заявил, что разочарован игрой Рублёва на «Ролан Гаррос».

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