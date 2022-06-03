«Колорадо» разгромил «Эдмонтон» и удвоил преимущество в полуфинальной серии плей-офф НХЛ

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«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Колорадо» разгромил «Эдмонтон» и удвоил преимущество в полуфинальной серии плей-офф НХЛ
  • AP
  • © Jack Dempsey

Встреча прошла в Денвере и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев льда.

В составе «Эвеланш» отличились Арттури Лехконен (24-я), Джош Мэнсон, Микко Рантанен, Натан Маккиннон. Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями.

«Колорадо» увеличил преимущество в серии — 2-0. Следующая игра между командами состоится 5 июня в Эдмонтоне.

Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» переиграл на своём льду «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.

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