«Колорадо» разгромил «Эдмонтон» и удвоил преимущество в полуфинальной серии плей-офф НХЛ

«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Денвере и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев льда.

В составе «Эвеланш» отличились Арттури Лехконен (24-я), Джош Мэнсон, Микко Рантанен, Натан Маккиннон. Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями.

«Колорадо» увеличил преимущество в серии — 2-0. Следующая игра между командами состоится 5 июня в Эдмонтоне.

Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» переиграл на своём льду «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.