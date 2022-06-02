Червиченко: победа «Спартака» в Кубке — просто фантастика, учитывая вечные истерики и разборки
«Спартак» как всегда трясёт из огня да в полымя. Вечные истерики, хаотичные управленческие решения и внутриклубные разборки», — цитирует Червиченко «Известия».
По его мнению, красно-белые выиграли Кубок России за счёт определённого фарта и наличия качественных и амбициозных игроков. Он назвал эту победу «фантастикой».
Напомним, что в финальном матче «Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:1. Таким образом, клуб завоевал Кубок впервые с 2003 года.
Ранее Максимилиано Кофрие прокомментировал победу в Кубке России.