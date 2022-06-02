Агент защитника Фассона подтвердил переговоры с «Локомотивом»

Агент защитника «Атлетико Паранаэнсе» Лукаса Фассона, Бернард Колиньон, рассказал об интересе со стороны «Локомотива».

«Да, мы действительно получили предложение от «Локомотива». Близки ли стороны к завершению сделки? Поговорите об этом с клубом», — цитирует агента «Чемпионат».

Фассон играет за «Атлетико Паранаэнсе» с 2021 года. В нынешнем сезоне он провёл 20 матчей за команду и не отличился результативными действиями.

«Локомотив» (48 очков) занял по итогам Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22 шестое место.

Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» ожидают, что бюджет клуба на сезон-2022/23 не изменится.