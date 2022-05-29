В «Локомотиве» ожидают, что бюджет клуба на сезон-2022/23 не изменится

Руководство московского «Локомотива» рассчитывает, что бюджет клуба на новый сезон не будет отличаться от прошлого.

«Бюджет «Локомотива» на новый сезон? Ожидаем, что он будет таким же, без изменений», — цитирует ТАСС председателя совета директоров клуба Александра Плутника.

«Локомотив» (48 очков) занял по итогам Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22 шестое место.

Напомним, что «Зенит» досрочно оформил чемпионство в РПЛ за три тура до окончания турнира, набрав 61 очко. Победа в чемпионате России является четвёртой подряд для подопечных Сергея Семака.

Ранее бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал вылет «Уфы» из РПЛ.