В «Локомотиве» ожидают, что бюджет клуба на сезон-2022/23 не изменится

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Руководство московского «Локомотива» рассчитывает, что бюджет клуба на новый сезон не будет отличаться от прошлого.
В «Локомотиве» ожидают, что бюджет клуба на сезон-2022/23 не изменится
  • РИА Новости

«Бюджет «Локомотива» на новый сезон? Ожидаем, что он будет таким же, без изменений», — цитирует ТАСС председателя совета директоров клуба Александра Плутника.

«Локомотив» (48 очков) занял по итогам Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22 шестое место.

Напомним, что «Зенит» досрочно оформил чемпионство в РПЛ за три тура до окончания турнира, набрав 61 очко. Победа в чемпионате России является четвёртой подряд для подопечных Сергея Семака.

Ранее бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал вылет «Уфы» из РПЛ.

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