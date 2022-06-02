«Зенит» забрал трофей чемпионов РПЛ на вечное хранение

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Петербургский «Зенит» забрал на вечное хранение трофей чемпионов Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Зенит» забрал трофей чемпионов РПЛ на вечное хранение
  • РИА Новости

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале клуба.

Напомним, что по регламенту РПЛ клуб может получить приз на вечное хранение, если выигрывает его трижды или пять раз подряд.

Обновлённый трофей был введён после сезона-2019/20.

Напомним, что «Зенит» досрочно оформил чемпионство в РПЛ за три тура до окончания турнира, набрав 61 очко. Победа в чемпионате России является четвёртой подряд для подопечных Сергея Семака.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» в матче за Суперкубок России сыграет с петербургским клубом.

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