«Зенит» забрал трофей чемпионов РПЛ на вечное хранение

Петербургский «Зенит» забрал на вечное хранение трофей чемпионов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале клуба.

Напомним, что по регламенту РПЛ клуб может получить приз на вечное хранение, если выигрывает его трижды или пять раз подряд.

Обновлённый трофей был введён после сезона-2019/20.

Напомним, что «Зенит» досрочно оформил чемпионство в РПЛ за три тура до окончания турнира, набрав 61 очко. Победа в чемпионате России является четвёртой подряд для подопечных Сергея Семака.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» в матче за Суперкубок России сыграет с петербургским клубом.