«Спартак» сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России
- РИА Новости
«Спартак» в финальном матче Кубка России по футболу победил столичное «Динамо».
Матч проходил на столичном стадионе «Лужники» при почти полном аншлаге. Счёт открыл Александр Соболев (11-я), а затем удвоил преимущество Квинси Промес на 73-й минуте. В составе «Динамо» голом отметился Арсен Захарян (55-я).
Итоговый счёт 2:1.
Напомним, что «Зенит» досрочно оформил чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 61 очко. Победа в чемпионате России является четвёртой подряд для подопечных Сергея Семака.
Ранее «Спартак» обыграл «Динамо» и одержал победу в КР по футболу сезона-2021/22.