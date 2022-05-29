«Спартак» сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России

Московский «Спартак» в матче за Суперкубок России сыграет с петербургским «Зенитом».

«Спартак» в финальном матче Кубка России по футболу победил столичное «Динамо».

Матч проходил на столичном стадионе «Лужники» при почти полном аншлаге. Счёт открыл Александр Соболев (11-я), а затем удвоил преимущество Квинси Промес на 73-й минуте. В составе «Динамо» голом отметился Арсен Захарян (55-я).

Итоговый счёт 2:1.

Напомним, что «Зенит» досрочно оформил чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 61 очко. Победа в чемпионате России является четвёртой подряд для подопечных Сергея Семака.

Ранее «Спартак» обыграл «Динамо» и одержал победу в КР по футболу сезона-2021/22.