«Спартак» обыграл «Динамо» и одержал победу в КР по футболу сезона-2021/22

Московский «Спартак» нанёс поражение в финальном матче Кубка России по футболу столичному «Динамо».

Матч, который прошёл на московском стадионе «Лужники», завершился со счётом 2:1 в пользу «Спартака».

В составе красно-белых мячи забили Александр Соболев (11-я) и Квинси Промес (73-я минута). В составе «Динамо» голом отметился Артур Захарян (55-я).

Полузащитник бело-голубых Даниил Фомин не реализовал пенальти в компенсированное время.

Главный судья матча Кирилл Левников из Санкт-Петербурга показал тренеру «Спартака» Паоло Ваноли жёлтую карточку в первом тайме.

На стадионе присутствовало порядка 69 тыс. зрителей.

Ранее сообщалось, что народный артист России Григорий Лепс исполнил государственный гимн перед финальным матчем Кубка России.