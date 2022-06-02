Мостовой считает, что нельзя оправдывать вылет «Рубина» из РПЛ отъездом легионеров

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что казанский «Рубин» вылетел из Российской премьер-лиги (РПЛ) не по вине легионеров.

«Да, отъезд легионеров ударил по команде. Возможно, иностранцы в Казани играли более значимую роль, чем в других командах. Но никто ведь не мешал руководству и тренеру искать более качественных российских футболистов», — цитирует Мостового «Известия».

По его словам, казанский клуб плохо играл до отъезда легионеров. Он также отметил, что состав команды до марта был достаточно хорош для того, чтобы позволить клубу избежать вылета из Лиги даже при крупном провале.

Напомним, что «Рубин» в драматичном матче 30-го тура РПЛ уступил «Уфе» со счётом 1:2. Таким образом, казанский клуб опустился на 15-ю позицию в турнирной таблице и напрямую вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Ранее спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский высказался об отъезде легионеров из команды.