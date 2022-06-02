Гауфф стала самой молодой финалисткой ТБШ после Шараповой

Американская теннисистка Кори Гауфф одержала победу над итальянкой Мартиной Тревизан и вышла в финал Открытого чемпионата Франции — 2022.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут и завершилась в пользу американки со счётом 6:3, 6:1.

Таким образом, 18-летняя Гауфф стала самой молодой финалисткой турнира «Большого шлема» после Марии Шараповой. Россиянка выиграла Уимблдон в 2004 году в возрасте 17 лет.

В финале «Ролан Гаррос» американка сыграет с первой ракеткой мира Игой Свёнтек.

Ранее Надежда Петрова заявила, что Дарья Касаткина немножко не справилась с темпом и волнением на полуфинале.