Петрова: Касаткина немножко не справилась с темпом и волнением на полуфинале

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Экс третья ракетка мира Надежда Петрова рассказала, что заранее знала исход полуфинального матча Открытого чемпионата Франции 2022 года между россиянкой Дарьей Касаткиной и полячкой Игой Свёнтек.
Петрова: Касаткина немножко не справилась с темпом и волнением на полуфинале
  • AP

«Я, если честно, знала, как всё закончится. Сомневалась, что Касаткиной удастся навязать борьбу Свёнтек. Даша действовала слишком далеко от линии, а полячка играла агрессивно, на опережение. Касаткина просто немножко не справилась с темпом и волнением от полуфинала, всё-таки центральный корт… Может быть, будь у неё день отдыха, это пошло бы на пользу. Волнение? Да, конечно. Это сложно, в первый раз в своей жизни оказаться на такой стадии турнира и показать свой лучший теннис. Уверена, все главные победы Даши ещё впереди!» — заявила Петрова в интервью RT.

Ранее Петрова рассказала, за счёт чего Андрей Рублёв уступил Марину Чиличу в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

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