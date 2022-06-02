Петрова рассказала, из-за чего Рублёв уступил Чиличу в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Экс третья ракетка мира Надежда Петрова прокомментировала поражение россиянина Андрея Рублёва в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции 2022 года от хорвата Марина Чилича.

«Очень обидно, что Рублёв не прошёл в полуфинал Большого шлема. Мог воспользоваться шансом, поскольку Чилич не совсем игрок грунта, ему больше подходят быстрые покрытия, он побеждал на US Open. Может быть, именно этого опыта выступления в финальной стадии турнира и не хватило Андрею. Чилич больше верил в свои силы и в то, что он сможет выиграть матч. Думаю, именно за счёт этого он сумел в решающий момент оказаться сильнее Рублёва», — заявила Петрова в интервью RT.

Ранее Елена Веснина заявила, что не удивлена выходом Дарьи Касаткиной в полуфинал «Ролан Гаррос».