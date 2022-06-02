23-я ракетка мира Гауфф вышла в финал «Ролан Гаррос»

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Американская теннисистка Кори Гауфф пробилась в финал Открытого чемпионата Франции 2022 года.
23-я ракетка мира Гауфф вышла в финал «Ролан Гаррос»
  • AP

В матче 1/2 финала «Ролан Гаррос» американка обыграла итальянку Мартину Тревизан со счётом 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

Гауфф допустила две двойные ошибки, один раз подала навылет и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11. Тревизан не сделала ни одного эйса, реализовала два брейк-пойнта из пяти и допустила четыре двойные ошибки.

В финале «Ролан Гаррос» 18-летняя теннисистка сразится с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек.

Ранее олимпийская чемпионка Елена Веснина заявила, что польская теннисистка Ига Свёнтек — очень разносторонний игрок и в женском туре нет соперников, способных ей противостоять.

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