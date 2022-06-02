Касаткина: несмотря на сегодняшнее поражение от Свёнтек, я довольна своим уровнем

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Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась впечатлениями от полуфинального матча «Ролан Гаррос» с полькой Игой Свёнтек.
Касаткина: несмотря на сегодняшнее поражение от Свёнтек, я довольна своим уровнем
  • AP

«Это был один из лучших турниров в моей жизни. Я впервые дошла до полуфинала на турнире «Большого шлема». Несмотря на сегодняшнее поражение, я довольна своим уровнем и всем, что происходило на этой неделе», — сказала Касаткина на пресс-конференции.

По её словам, Свёнтек не сделала ничего такого, к чему бы россиянка не была готова. Она также отметила, что не смогла справиться с нервами так, как в предыдущих матчах и была чересчур эмоциональна.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут и завершилась со счётом 2:6, 1:6. Теперь Свёнтек в финале сыграет с победителем пары Мартина Тревизан — Кори Гауфф. Касаткина же на Открытом чемпионате Франции впервые в своей карьере добралась до полуфинала мейджоров.

Ранее олимпийская чемпионка Елена Веснина оценила выступление Касаткиной.

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