Гендиректор «Зенита»: готовы провести Суперкубок в любой день в Санкт-Петербурге
- РИА Новости
Бело-сине-голубые готовы провести Суперкубок в Санкт-Петербурге в любой день, который выберет Российский футбольный союз (РФС), сообщает РИА Новости.
Напомним, что красно-белые направили письмо на имя президентов РФС и Российской премьер-лиги Александра Дюкова и Ашота Хачатурянца с просьбой провести матч за Суперкубок России с «Зенитом» на стадионе «Лужники» в Москве.
Кроме того, москвичи просят назначить на встречу иностранных судей.
Ранее глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов подтвердил информацию о выдвижении ряда предложений по матчу за Суперкубок.