Гендиректор «Зенита»: готовы провести Суперкубок в любой день в Санкт-Петербурге

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на предложения «Спартака» по проведению Суперкубка России.
Гендиректор «Зенита»: готовы провести Суперкубок в любой день в Санкт-Петербурге
  • РИА Новости

Бело-сине-голубые готовы провести Суперкубок в Санкт-Петербурге в любой день, который выберет Российский футбольный союз (РФС), сообщает РИА Новости.

Напомним, что красно-белые направили письмо на имя президентов РФС и Российской премьер-лиги Александра Дюкова и Ашота Хачатурянца с просьбой провести матч за Суперкубок России с «Зенитом» на стадионе «Лужники» в Москве.

Кроме того, москвичи просят назначить на встречу иностранных судей.

Ранее глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов подтвердил информацию о выдвижении ряда предложений по матчу за Суперкубок.

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