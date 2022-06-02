Касаткина потерпела поражение от Свёнтек в полуфинале «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина крупно уступила первой ракетке мира Иге Свёнтек из Польши в полуфинальном матче «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 1 час 5 минут и завершилась со счётом 2:6, 1:6.

Польская теннисистка доминировала практически весь матч, допустив всего 13 невынужденных ошибок против 24 у россиянки. Также на счету Свёнтек 20 активно выигранных очков, в то время как у её соперницы — лишь 10.

Таким образом, победительница Открытого чемпионата Франции 2020 года вышла в финал, где сыграет либо с итальянкой Мартиной Тревизан, либо с американкой Кори Гауфф.

Ранее Свёнтек высказалась о предстоящем матче с Касаткиной в полуфинале «Ролан Гаррос».