Касаткина потерпела поражение от Свёнтек в полуфинале «Ролан Гаррос»

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Российская теннисистка Дарья Касаткина крупно уступила первой ракетке мира Иге Свёнтек из Польши в полуфинальном матче «Ролан Гаррос».
Касаткина потерпела поражение от Свёнтек в полуфинале «Ролан Гаррос»
  • AP

Встреча продолжалась 1 час 5 минут и завершилась со счётом 2:6, 1:6.

Польская теннисистка доминировала практически весь матч, допустив всего 13 невынужденных ошибок против 24 у россиянки. Также на счету Свёнтек 20 активно выигранных очков, в то время как у её соперницы — лишь 10.

Таким образом, победительница Открытого чемпионата Франции 2020 года вышла в финал, где сыграет либо с итальянкой Мартиной Тревизан, либо с американкой Кори Гауфф.

Ранее Свёнтек высказалась о предстоящем матче с Касаткиной в полуфинале «Ролан Гаррос».

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