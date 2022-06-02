«Спартак» подтвердил уход Кутепова

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Защитник Илья Кутепов официально покинул московский футбольный клуб «Спартак».
«Спартак» подтвердил уход Кутепова
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

«Благодарим Илью за большой вклад, который он внёс в победы клуба последних лет, и желаем успехов в будущем! Спасибо!» — говорится в заявлении на сайте команды.

Кутепов дебютировал за основной состав «Спартака» в 2012 году и провёл 114 матчей, в которых забил два мяча. Вместе с командой он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее бывший полузащитник красно-белых Валерий Кечинов заявил, что Кутепов не соответствовал уровню «Спартака».

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