«Реал» объявил о подписании контракта с Рюдигером

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Защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер перейдёт этим летом в мадридский «Реал».
«Реал» объявил о подписании контракта с Рюдигером
  • AP

Как сообщает пресс-служба мадридского клуба, соглашение с 29-летним игроком уже подписано и рассчитано на четыре года. Контракт немца с «Челси» истекает в конце июня, после чего он сможет присоединиться к испанскому коллективу.

Рюдигер перешёл в «Челси» в 2017 году. Вместе с лондонской командой он выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Кубок Англии. Всего на его счету 203 матча, 12 голов и семь результативных передач в составе английской команды.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложил полузащитнику команды Тони Кроосу продлить контракт на год.

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