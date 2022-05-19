Marca: «Реал» предложил Кроосу продлить контракт на год

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Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос может продлить с клубом контракт.
Marca: «Реал» предложил Кроосу продлить контракт на год
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По информации Marca, руководство «сливочных» предложило футболисту продлить контракт до 2024 года. Отмечается, что Кроос попросил время на размышление, потому что собирается оценить своё физическое состояние и не хочет становиться обузой для «Реала».

Напомним, что футболист выступает за «королевский клуб» с 2014 года. В составе команды он трижды выиграл Лигу чемпионов и дважды чемпионат Испании. Он провёл за «Реал» 212 матчей, в которых забил 18 мячей.

Ранее Кроос прокомментировал победную серию «Реала» над «Барселоной».

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