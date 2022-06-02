Big Fight Weekend: Ковалёв так и не получил гонорар за победу над Пулевым

Организаторы боксёрского поединка между россиянином Сергеем Ковалевым и болгарином Тервелом Пулевым не выплатили гонорары спортсменам.

Президент компании Triller Fight Club Дэвид Тетро попросил представителей боксёров разрешить отсрочку выплат на 75 дней. Стороны сошлись на том, что гонорары должны быть выплачены не позднее 31 мая, однако Ковалёв и Пулев до сих пор не получили деньги, сообщает Big Fight Weekend.

Ковалёв провёл первый бой с 2019 года. Российский боксёр победил единогласным решением судей (98:92, 98:92 97:93). Бой прошёл 15 мая в Инглвуде (США). Для Ковалёва бой против Пулева стал дебютным в первом тяжёлом весе.

В активе боксёра из России 40 побед (29 нокаутом), четыре поражения. Пулев потерпел первое поражение на профессиональном ринге. На его счету 16 побед (13 нокаутом).

Ранее бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд прокомментировал победу Ковалёва.