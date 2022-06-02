Big Fight Weekend: Ковалёв так и не получил гонорар за победу над Пулевым

Короткая ссылка
Организаторы боксёрского поединка между россиянином Сергеем Ковалевым и болгарином Тервелом Пулевым не выплатили гонорары спортсменам.
Big Fight Weekend: Ковалёв так и не получил гонорар за победу над Пулевым
  • РИА Новости

Президент компании Triller Fight Club Дэвид Тетро попросил представителей боксёров разрешить отсрочку выплат на 75 дней. Стороны сошлись на том, что гонорары должны быть выплачены не позднее 31 мая, однако Ковалёв и Пулев до сих пор не получили деньги, сообщает Big Fight Weekend.

Ковалёв провёл первый бой с 2019 года. Российский боксёр победил единогласным решением судей (98:92, 98:92 97:93). Бой прошёл 15 мая в Инглвуде (США). Для Ковалёва бой против Пулева стал дебютным в первом тяжёлом весе.

В активе боксёра из России 40 побед (29 нокаутом), четыре поражения. Пулев потерпел первое поражение на профессиональном ринге. На его счету 16 побед (13 нокаутом).

Ранее бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд прокомментировал победу Ковалёва.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить