Дрозд: Ковалёв будет готов скоро провести чемпионский бой

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Бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд прокомментировал победу россиянина Сергея Ковалёва над Тервелом Пулевым из Болгарии в главном поединке боксёрского вечера в Инглвуде (США).
Дрозд: Ковалёв будет готов скоро провести чемпионский бой
  • globallookpress.com
  • © Gene Blevins/ZUMAPRESS.com

«Если Ковалёв чувствует физическую готовность пахать на тренировках, если готов перезагрузиться, то он может побороться за чемпионский титул. Здесь вопрос в том, насколько он готов выкладываться, потому что вся его прошлая карьера — очень большой труд», — цитирует Дрозда «Чемпионат».

Дрозд подчеркнул, что по уровню бокса, без сомнений, Ковалёв превзошёл своего соперника, поскольку за его плечами огромное количество чемпионских боёв.

«Были вопросы только в том, что это новая весовая категория. Сергей справился спокойно, провёл очень классный поединок», — пояснил он.

Ковалёв провёл первый бой с 2019 года. Российский боксёр победил единогласным решением судей (98:92, 98:92 97:93). Бой прошёл в Инглвуде (Калифорния).

Для Ковалёва бой против Пулева стал дебютным в первом тяжёлом весе.

В активе боксёра из России 40 побед (29 нокаутом), четыре поражения. Пулев потерпел первое поражение на профессиональном ринге. На его счету 16 побед (13 нокаутом).Ранее Ковалёв заявил, что ему нужен ещё один бой, чтобы вернуть прежнюю форму.

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