Кержаков заявил, что не отказывался от работы в «Нижнем Новгороде»

Александр Кержаков сообщил, что руководство «Нижнего Новгорода» примет решение о его будущем в команде после переговоров с властями области.

«Я ясно давал понять и руководству клуба, и руководству области, что мне, конечно же, хотелось бы продолжить работать в клубе. Мы обсудили условия договора, но всё это тянется. Я не отказывался от работы в «Нижнем Новгороде», — цитирует бывшего форварда петербургского «Зенита» ТАСС.

Вместе с тем он дал понять, что в данный момент не ведёт переговоров с клубом. По словам Кержакова, он обсудил все условия по новому контракту неделю назад.

«Но с того момента абсолютно ничего не сдвинулось», — заключил он.

Контракт Кержакова с клубом истёк 1 июня.

«Нижний Новгород» по итогам чемпионата России по футболу сезона-2021/22 занял седьмое место.

Ранее российский спортивный комментатор Геннадий Орлов заявил, что в будущем Кержаков может сменить наставника «Зенита» Сергея Семака.