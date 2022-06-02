«Чемпионат»: экс-тренер «Спартака» Роман Пилипчук возглавит словенский клуб
- РИА Новости
В ближайшее время со специалистом будет подписан контракт, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.
Пилипчук входил в тренерский штаб Массимо Карреры. Он также работал в «Ахмате», был главным тренером минского «Динамо», «Спартака-2».
«Целе» по итогам сезона-2021/22 занял восьмое место в национальном чемпионате.
Ранее сообщалось, что «Спартак» является лидером среди команд Российской премьер-лиги по выплатам агентам в 2021 году.