«Чемпионат»: экс-тренер «Спартака» Роман Пилипчук возглавит словенский клуб

Бывший тренер московского «Спартака» Роман Пилипчук может продолжить работу в словенском клубе «Целе».

В ближайшее время со специалистом будет подписан контракт, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Пилипчук входил в тренерский штаб Массимо Карреры. Он также работал в «Ахмате», был главным тренером минского «Динамо», «Спартака-2».

«Целе» по итогам сезона-2021/22 занял восьмое место в национальном чемпионате.

Ранее сообщалось, что «Спартак» является лидером среди команд Российской премьер-лиги по выплатам агентам в 2021 году.