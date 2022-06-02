Дмитрий Алиев рассказал о причинах неудач в олимпийском сезоне

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Чемпион Европы 2020 года по фигурному катанию Дмитрий Алиев рассказал, почему не смог удачно выступить в сезоне-2021/22.

«В начале сезона я был сам по себе потерянный какой-то. Что-то со мной происходило не так. Тренеры прекрасно чувствуют меня, это всем известно, но бывают моменты, когда и они не могут до конца понять некоторых нюансов. В конце концов, всё зависит от самого спортсмена», — цитирует Алиева сайт ФФККР.

Фигурист на чемпионате России занял девятое место и не смог попасть в олимпийскую сборную. На Олимпийские игры в Пекине путёвки завоевали Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв и Евгений Семененко. Михаил Коляда не принял участие в главном старте четырёхлетия из-за положительного теста на коронавирус.

Напомним, что Алиев в 2020 году стал чемпионом Европы.

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