Рублёв оценил шансы Чилича выйти в финал «Ролан Гаррос»
«Честно говоря, я не знаю Руне. Могу сказать о Рууде. На грунте с ним будет очень тяжело. Марин должен провести очень сильный матч. Но, наверняка, у него есть шансы», — сказал Рублёв на пресс-конференции.
В матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» Рублёв на тай-брейке уступил Чиличу. В полуфинале Открытого чемпионата Франции хорватский теннисист сыграет с победителем пары Каспер Рууд (Норвегия) — Хольгер Руне (Дания).
Напомним, что Чилич в 1/8 финала турнира выбил вторую ракетку мира Даниила Медведева.
Ранее вице-президент ФТР рассказал, за счёт чего Чилич обыграл Рублёва.