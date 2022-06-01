Рублёв на тай-брейке проиграл Чиличу в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
- AP
В матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» россиянин уступил хорвату Марину Чиличу со счётом 7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (2:10). Продолжительность матча составила 4 часа 11 минут.
В полуфинале турнира хорватский теннисист сыграет с победителем пары Каспер Рууд (Норвегия) — Хольгер Руне (Дания).
Напомним, что Чилич в 1/8 финала «Ролан Гаррос» выбил вторую ракетку мира Даниила Медведева.
Ранее Дарья Касаткина победила Веронику Кудерметову и впервые вышла в полуфинал «Ролан Гаррос».