Селюк: я привезу в РПЛ футболиста, который играл на чемпионате мира

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что готов привезти в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) футболиста, который выступал на чемпионате мира.

«Я привезу в РПЛ спортсмена 2003 года, который выступал на чемпионате мира, и покажу, что в Россию могут приезжать футболисты», — цитирует Селюка «Евро-Футбол.ру».

2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира — 2023.

Ранее Селюк рассказал о будущем Бориса Ротенберга после ухода из московского «Локомотива».