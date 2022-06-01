Вайцеховская рассказала, что её совместная работа с Тарасовой началась с конфликта
- РИА Новости
Журналистка рассказала, что приехала брать интервью у Татьяны Тарасовой, когда тренер уже занималась театром.
«Я ей говорю — такая вот, ни опыта, ничего вообще, ни мозгов: «Татьяна Анатольевна, вы же тогда были великим тренером, а сейчас занимаетесь тем, что выкатываете непонятно где звёзд, вышедших в тираж», — цитирует Вайцеховскую «Чемпионат».
Тарасова в ответ спросила Вацеховскую, смотрела ли она хоть один их спектакль. Журналистка призналась, что не видела ни одного представления.
«Помню до мельчайшего жеста — она вытягивает свою руку с кольцами, браслетами, часами и говорит: «Вон отсюда». Как я оттуда летела! Это был тихий ужас», — добавила Вайцеховская.
Она отметила, что позже была шокирована театральным представлением Тарасовой. По её словам, на 16-метровой площадке шесть пар на сильной скорости танцевали вальс, задевая юбками рампу.
Ранее Вайцеховская прокомментировала слова Степановой о «жертвах» лыжников прошлых лет.