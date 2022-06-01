Вайцеховская рассказала, что её совместная работа с Тарасовой началась с конфликта

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналистка RT Елена Вайцеховская вспомнила, как впервые пыталась взять интервью у заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.

Журналистка рассказала, что приехала брать интервью у Татьяны Тарасовой, когда тренер уже занималась театром.

«Я ей говорю — такая вот, ни опыта, ничего вообще, ни мозгов: «Татьяна Анатольевна, вы же тогда были великим тренером, а сейчас занимаетесь тем, что выкатываете непонятно где звёзд, вышедших в тираж», — цитирует Вайцеховскую «Чемпионат».

Тарасова в ответ спросила Вацеховскую, смотрела ли она хоть один их спектакль. Журналистка призналась, что не видела ни одного представления.

«Помню до мельчайшего жеста — она вытягивает свою руку с кольцами, браслетами, часами и говорит: «Вон отсюда». Как я оттуда летела! Это был тихий ужас», — добавила Вайцеховская.

Она отметила, что позже была шокирована театральным представлением Тарасовой. По её словам, на 16-метровой площадке шесть пар на сильной скорости танцевали вальс, задевая юбками рампу.

Ранее Вайцеховская прокомментировала слова Степановой о «жертвах» лыжников прошлых лет.