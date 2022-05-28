Вайцеховская прокомментировала слова Степановой о «жертвах» лыжников прошлых лет

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская прокомментировала слова лыжницы Вероники Степановой.
Вайцеховская прокомментировала слова Степановой о «жертвах» лыжников прошлых лет
  • Gettyimages.ru
  • © Ian MacNicol

«Читаю слова Вероники Степановой о том, что ей кажутся странными воспоминания опытных лыжников о том, как они «превозмогли себя», жертвуя здоровьем, на пределе, не обращая внимания на сигналы организма, что нужно взять паузу. А сама думаю, как на Играх в Ванкувере к финишу бежала Петра Майдич с четырьмя сломанными рёбрами. И потеряла на финише сознание, завоевав личную бронзу. Как на Играх в Атланте с оторванной грудной мышцей боролся в финале Сан Саныч Карелин — и выиграл. А на пресс-конференции не мог говорить от боли», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале

Она также привела в пример недавний случай, когда на Олимпиаде в Токио гимнаст Артур Далалоян выступал через три месяца после травмы ахилла.

«И ещё думаю о том, что Вероника не совсем права, написав обобщающую фразу: «Нам, новому поколению, это кажется странным». Никаких «нам» здесь просто нет. Просто есть те, кто готов на всё ради того, чтобы быть первым в борьбе за единственную высшую награду, и те, кто не готов. Соответственно, каждый для себя и решает, как правильно», — добавила Вайцеховская.

Ранее Вайцеховская прокомментировала назначение украинско-немецкой фигуристки Алёны Савченко главным тренером сборной Нидерландов.

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