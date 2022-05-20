Вайцеховская: Савченко провалит работу тренера сборной Нидерландов по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская прокомментировала новость о том, что украинско-немецкая фигуристка Алёна Савченко стала главным тренером сборной Нидерландов.

«Приглашение в Нидерланды главным тренером по фигурному катанию Алёны Савченко — брат-близнец приглашения в Китай для работы в биатлоне Уле-Эйнара Бьорндалена и Дарьи Домрачевой. Стилистика одна и та же: сотрудничество рассчитано минимум до Олимпиады, в стране рассчитывают, что за это время удастся качественно повысить», — сказала Вайцеховская.

По её мнению, Нидерланды — «не фигурнокатательная страна, точно так же как Китай не биатлонный».

«Алёна (как и Уле-Эйнар с супругой) — не тренер, при всём к ней уважении. Доскональное знание собственного организма совершенно не означает способности профессионально готовить к результату других, будь то дети или взрослые», — отметила Вайцеховкая.

Она посоветовала Савченко заняться проведением семинаров.

«Парадокс здесь только в том, что ни один уникальный опыт не может быть поставлен на поток. Ну и тренерская работа — это другое всё-таки. Бьорндалену, кстати, было проще, как мне кажется. В циклических видах спорта прирост результата возможен уже за счёт очень чёткой организации и дисциплины тренировочного процесса. Уле — образец дисциплины и самопожертвования к тому же. Но даже при его уникальных качествах из щедро оплаченного китайского эксперимента вышел пшик», — заключила Вайцеховская.

В 2018 году в паре с Бруно Массо Савченко стала победительницей Олимпийских игр и чемпионкой мира.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что Савченко стала главным тренером сборной Нидерландов.