Лингард покидает «Манчестер Юнайтед» после 20 лет в системе клуба

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Полузащитник Джесси Лингард в ближайшее время покинет «Манчестер Юнайтед».
Лингард покидает «Манчестер Юнайтед» после 20 лет в системе клуба
  • AP

Контракт футболиста истечёт 30 июня, после чего он покинет команду сообщает сайт «красных дьяволов». Лингард является воспитанником клуба. За основную команду «Манчестер Юнайтед» полузащитник дебютировал в 2014 году. В общем он провёл в команде 20 лет.

Всего Лингард сыграл в 232 матчах за «красных дьяволов», в которых забил 35 мячей и сделал 21 результативную передачу.

Ранее Поль Погба заявил, что для него было привилегией играть за «Манчестер Юнайтед».

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