Лингард покидает «Манчестер Юнайтед» после 20 лет в системе клуба

Полузащитник Джесси Лингард в ближайшее время покинет «Манчестер Юнайтед».

Контракт футболиста истечёт 30 июня, после чего он покинет команду сообщает сайт «красных дьяволов». Лингард является воспитанником клуба. За основную команду «Манчестер Юнайтед» полузащитник дебютировал в 2014 году. В общем он провёл в команде 20 лет.

Всего Лингард сыграл в 232 матчах за «красных дьяволов», в которых забил 35 мячей и сделал 21 результативную передачу.

Ранее Поль Погба заявил, что для него было привилегией играть за «Манчестер Юнайтед».