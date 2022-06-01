Тарасова поддержала Рукавицына в скандале с фигуристкой Нугумановой

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова Елизаветы Нугумановой, обвинившей команду наставника Евгения Рукавицына в травле.
Тарасова поддержала Рукавицына в скандале с фигуристкой Нугумановой
  • РИА Новости

«Для девочек болезненно слышать слова о лишнем весе, но если ты к этому не готова, то не надо заниматься фигурным катанием. Возможно, в Лизе говорит обида. Но здесь же не песочница, а спорт высоких достижений, надо терпеть», — цитирует Тарасову Sport24.

По её словам, вес напрямую влияет на результат в фигурном катании и если тренер говорит, что нужно сбросить, то следует послушать его совет, а не обижаться на него.

Нугуманова рассказала, что тренеры критиковали её за вес, хотя она не замечала у себя такой проблемы. Она также заявила, что в скором времени предоставит доказательства угроз со стороны Евгения Рукавицына.

Ранее директор петербургской спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) Татьяна Меньшикова отреагировала на скандал вокруг Рукавицына.

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