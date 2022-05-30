В петербургской СШОР не видят смысла во внутреннем расследовании по делу Рукавицына

Короткая ссылка
Директор петербургской спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) Татьяна Меньшикова отреагировала на скандал вокруг тренера школы фигурного катания Евгения Рукавицына.
В петербургской СШОР не видят смысла во внутреннем расследовании по делу Рукавицына
  • РИА Новости

«Оснований для внутреннего расследования нет. Все вопросы, с которыми ко мне обращалась Нугуманова, всегда решались. Не знаю, чем руководствовалась фигуристка, выдвигая столь серьёзные обвинения в адрес своих тренеров», — приводит слова Меньшиковой РИА Новости.

Фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала, что тренеры критиковали её за вес, хотя она не замечала у себя такой проблемы. Она также заявила, что в скором времени предоставит доказательства угроз со стороны Рукавицына. По словам спортсменки, тренеры угрожали не только ей, но и другим фигуристкам.

Ранее бывшая фигуристка, которая занималась с Рукавицыным, на условиях анонимности рассказала о травле со стороны тренерского штаба и группы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить