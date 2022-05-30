В петербургской СШОР не видят смысла во внутреннем расследовании по делу Рукавицына

Директор петербургской спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) Татьяна Меньшикова отреагировала на скандал вокруг тренера школы фигурного катания Евгения Рукавицына.

«Оснований для внутреннего расследования нет. Все вопросы, с которыми ко мне обращалась Нугуманова, всегда решались. Не знаю, чем руководствовалась фигуристка, выдвигая столь серьёзные обвинения в адрес своих тренеров», — приводит слова Меньшиковой РИА Новости.

Фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала, что тренеры критиковали её за вес, хотя она не замечала у себя такой проблемы. Она также заявила, что в скором времени предоставит доказательства угроз со стороны Рукавицына. По словам спортсменки, тренеры угрожали не только ей, но и другим фигуристкам.

Ранее бывшая фигуристка, которая занималась с Рукавицыным, на условиях анонимности рассказала о травле со стороны тренерского штаба и группы.