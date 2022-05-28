Бывшая фигуристка из группы Рукавицына обвинила тренеров в жестоком обращении

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Бывшая фигуристка, которая занималась с Евгением Рукавицыным, на условиях анонимности рассказала о травле со стороны тренерского штаба и группы.
Бывшая фигуристка из группы Рукавицына обвинила тренеров в жестоком обращении
  • Gettyimages.ru
  • © Chuck Savage

«Леонова была самой главной подстрекательницей этого психологического прессинга. Один раз на льду она меня даже ударила лезвием по ноге, потому что я ей случайно помешала. Когда вернулись в Санкт-Петербург, я поняла, что в принципе уже не могу не то что тренироваться, а ходить. Оказалось, что у меня перелом одной ноги и растяжение на другой», — цитирует фигуристку «Матч ТВ».

По её словам, после полного выздоровления тренер сообщил, что она больше не числится в группе. Она также рассказала, что просила контакты других тренеров, однако Рукавицын, хоть и дал номера, сказал, что это бесполезно и никто её не возьмёт.

«Так и произошло, я ходила на просмотры и все мне отказывали. Так и закончила карьеру», — добавила фигуристка.

Фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала, что тренеры критиковали её за вес, хотя она не замечала у себя такой проблемы. Она также заявила, что в скором времени предоставит доказательства угроз со стороны Рукавицына. По словам спортсменки, тренеры угрожали не только ей, но и другим фигуристкам.

Ранее сообщалось, что Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга начала расследование после заявлений Нугумановой о травле со стороны тренерского штаба Рукавицына.

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