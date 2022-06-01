Орещук считает, что Дзюба может продолжить карьеру в Арабском чемпионате

Агент Роман Орещук прокомментировал будущее Артёма Дзюбы после его ухода из «Зенита».

«Думаю, что Артём без работы не останется. Возможно, он перейдёт в арабский чемпионат. Он хороший футболист, о чём говорить. На востоке он не затеряется ни в одной команде», — приводит слова Орещука «Спорт день за днём».

33-летний форвард является воспитанником академии «Спартака». За красно-белых он провёл 166 матчей, в которых забил 38 мячей и оформил 23 результативные передачи.

Бывший форвард сборной России выступал за «Зенит» с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России.

Ранее президент ФТР Шамиль Тарпищев высказал мнение, что Дзюба уже не может привлечь внимание сильного футбольного клуба.