КДК РФС принял решение дисквалифицировать Николсона и Макарова на два матча

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В Контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза (КДК РФС) приняли решение отстранить нападающего «Спартака» Шамара Николсона и полузащитника «Динамо» Дениса Макарова от двух матчей Кубка России.
КДК РФС принял решение дисквалифицировать Николсона и Макарова на два матча
  • РИА Новости

В соответствии с частью 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС футболисты были дисквалифицированы за агрессивное поведение во время финального матча Кубка России между «Спартаком» и «Динамо», сообщает пресс-служба РФС.

Красно-белые обыграли в финальном матче Кубка России бело-голубых (2:1). В составе «Спартака» голами отметились Александр Соболев (11-я минута) и Квинси Промес (73-я). У «Динамо» отличился Арсен Захарян (55-я).

Ранее КДК РФС рассмотрел инциденты во время матчей 30-го тура чемпионата России.

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