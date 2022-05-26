КДК оштрафовал «Рубин» и «Уфу» за драку фанатов на матче РПЛ

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Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрел инциденты во время матчей 30-го тура чемпионата России.
КДК оштрафовал «Рубин» и «Уфу» за драку фанатов на матче РПЛ
  • РИА Новости
  • © Роман Кручинин

Было принято решение оштрафовать казанский «Рубин» и «Уфу» за прорыв болельщиков на поле и драку. Клуб из столицы Татарстана заплатит в общей сложности 180 тыс. рублей, команда из столицы Башкирии — 50 тыс., сообщает пресс-служба РФС.

«Уфа» в Казани одержала победу со счётом 2:1 и пробилась в стыковой турнир. «Рубин» напрямую вылетел во второй дивизион. После второго гола «Уфы» часть болельщиков башкирской команды прорвалась на поле и подбежала к трибунам с фанатами «Рубина», в результате чего завязалась драка.

Также КДК дисквалифицировал тренеров «Уфы» Артура Шайбекова и Анатолия Зарапина на два матча за неподобающее поведение.

«Оренбург» и «Уфа» не смогли выявить победителя в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ сезона-2022/23. Игра, которая прошла на поле стадиона «Газовик», завершилась со счётом 2:2. Ответный матч пройдёт 28 мая в Уфе.

Ранее главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвёл итоги первого стыкового матча с «Оренбургом».

 

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