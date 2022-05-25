Тренер «Уфы» недоволен игрой своей команды в матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвёл итоги первого стыкового матча с «Оренбургом».

«Как я могу быть довольным, когда мы, ведя 2:0, сыграли 2:2? Понимаю, если бы мы проигрывали 2:0 и сыграли 2:2, — тогда были бы уже другие эмоции. По большому счёту матч был ничейным и ни одна команда на победу не наиграла», — цитирует Стукалова «Спорт-Экспресс».

«Оренбург» и «Уфа» не смогли выявить победителя в первом стыковом матче за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2022/23. Игра, которая прошла на поле стадиона «Газовик», завершилась со счётом 2:2. Ответный матч пройдёт 28 мая в Уфе.

Ранее Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, поделился впечатлениями от первого стыкового матча с «Оренбургом».