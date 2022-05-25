Отец Агаларова о матче «Уфы»: всё только начинается

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, поделился впечатлениями от первого стыкового матча с «Оренбургом» (2:2).

«Я очень расстроился из-за травмы Гамида в начале второго тайма. Матч получился ярким. Такие игры нужно разделять на четыре тайма. Всё ещё только начинается, вся борьба за выживание впереди», — цитирует Агаларова-старшего «Спорт-Экспресс».

«Оренбург» и «Уфа» не смогли выявить победителя в первом стыковом матче за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2022/23.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Газовик», завершилась со счётом 2:2. В составе «Уфы» мячи с пенальти забили Гамид Агаларов (на 19-й минуте) и Владислав Камилов (на 61-й минуте). У «Оренбурга» отличились Ренато Гойкович (на 70-й минуте) и Андрей Малых (на 84-й минуте).

Ответный матч пройдёт 28 мая в Уфе.

Ранее «СКА-Хабаровск» обыграл «Химки» и сделал первый шаг к выходу в РПЛ.