Матыцин назвал финал Кубка России праздником для болельщиков

Министр спорта Олег Матыцин поделился впечатлением от финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Прекрасная организация, большой праздник для болельщиков. Честно говоря, такую атмосферу помню только в период проведения чемпионата мира 2018 года, когда наша сборная выиграла у Испании. Красивая игра, очень важная для популяризации футбола в это непростое время», — цитирует Матыцина «Спорт-Экспресс».

«Спартак» обыграл в финальном матче Кубка России «Динамо» (2:1). В составе «Спартака» голами отметились Александр Соболев (11-я минута) и Квинси Промес (73-я). У «Динамо» отличился Арсен Захарян (55-я).

Ранее Матыцин рассказал, когда начнёт действовать паспорт болельщика (Fan ID) для допуска фанатов на стадионы.